Son dakika | MSB açıkladı: Terör örgütüne ateş destek darbesi! 6 terörist öldürüldüOlimpiyat madalyaları gerçek altın mı? Olimpiyatlarda gerçek altın mı veriliyor?Aşkın Tarifi 7. bölüm full, tek parça izle | Aşkın Tarifi son bölüm izleAydın'da kaybolan 16 yaşındaki Yağmur Tayhan'dan yürek yakan haber! Cansız bedeni bulunduKahraman Babam 7. bölüm final full, tek parça izle | Kahraman Babam final izleMahrem 5. bölüm full, tek parça izle | Mahrem son bölüm izleAda Masalı Biricik karakteri kimdir? Özge Demirtel kimdir, nereli, kaç yaşında? Sevgilisi kim? İnstagram adresi ne?Rahmi Özkan kimdir? Rahmi Özkan kaç yaşında, nereli, mesleği nedir?Emrah isminin anlamı nedir, Emrah ne demektir? Kuranda geçiyor mu?2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları Türkiye - İtalya voleybol maçı canlı izle | TRT Spor canlı yayın izle linki
İstanbul29 °C
  1. HABERLER
  2. FİLM VE DİZİ
  3. Mahrem 5. bölüm full, tek parça izle | Mahrem son bölüm izle

Mahrem 5. bölüm full, tek parça izle | Mahrem son bölüm izle

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Mahrem belgeselinin yeni bölümünde ne olacağı merak ediliyor. Biz de haberimizde Mahrem 5. bölüm full, tek parça izle | Mahrem son bölüm izle linklerine yer verdik...

Mahrem 5. bölüm full, tek parça izle | Mahrem son bölüm izle

15 Temmuz'u konu edinen Mahrem izleyenleri TRT 1 ekranına kilitliyor. Yeni bölümüyle izleyici karşısına geçecek olan belgeselde bu bölümde ne olacağı merak ediliyor. Kaçırmadan internetten izlemek isteyenler için haberimizde Mahrem 5. bölüm full, tek parça izle | Mahrem son bölüm izle linklerine yer verdik. İyi seyirler...

MAHREM 5. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | MAHREM SON BÖLÜM İZLE 

FETÖ’nün ortaokul çağlarından itibaren öğrencilere nasıl yaklaştığı, askeri okullara nasıl eleman yerleştirdiği tanıkların açık beyanlarıyla işleniyor. Askeri okullara yerleştirilen öğrencilerin örgüt tarafından takip edilme süreçleri ve yöntemleri örgüt içerisinde faaliyette bulunmuş etkin pişmanlar tarafından anlatılıyor.

“Mahrem” belgeselinde TSK’ya sızan FETÖ’cü subaylar ele alınırken; ortalama bireyin nasıl soğukkanlı bir katile, ahlaki kaidelerden sıyrılmış bir fedaiye ve bir casusluk şebekesinin kullanışlı piyonuna dönüşme hikâyesi aktarılıyor.

FETÖ’nün, antidemokratik yönetimlerin mütedeyyin kitlelere yönelik baskıcı uygulamalarını da kullanarak kutsal değerleri nasıl istismar ettiğini, insanların duygularını nasıl sömürdüğünü, ihanete meşruiyet kazandırma amacıyla geliştirdiği yöntemleri, söylemleri ve tavırları da ilk kez tüm çıplaklığıyla “Mahrem” belgeseli ortaya koyuyor.

FETÖ’nün askeri okullara yerleştirmek için özel olarak yetiştirdiği ve takibe aldığı gençlere askeri okullara giriş sınavı sorularını nasıl ve hangi yöntemlerle verdiği, FETÖ’cü olmayan askeri öğrencilerin TSK bünyesinden sistematik biçimde dışarı atılışı ve örgütün TSK üzerinde hakimiyet kurmasında büyük etkisi olan “şok mangaları” da belgeselin ilk bölümlerinde yer alıyor.

MAHREM 5. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

TRT 1 MAHREM 5. BÖLÜM İZLE

Mahrem 5. bölüm full, tek parça izle | Mahrem son bölüm izleMahrem 5. bölüm full, tek parça izle | Mahrem son bölüm izle

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT