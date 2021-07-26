15 Temmuz'u konu edinen Mahrem izleyenleri TRT 1 ekranına kilitliyor. Yeni bölümüyle izleyici karşısına geçecek olan belgeselde bu bölümde ne olacağı merak ediliyor. Kaçırmadan internetten izlemek isteyenler için haberimizde Mahrem 5. bölüm full, tek parça izle | TRT 1 Mahrem 5. bölüm canlı izle linklerine yer verdik. İyi seyirler...

MAHREM 5. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | TRT 1 MAHREM 5. BÖLÜM CANLI İZLE

FETÖ’nün ortaokul çağlarından itibaren öğrencilere nasıl yaklaştığı, askeri okullara nasıl eleman yerleştirdiği tanıkların açık beyanlarıyla işleniyor. Askeri okullara yerleştirilen öğrencilerin örgüt tarafından takip edilme süreçleri ve yöntemleri örgüt içerisinde faaliyette bulunmuş etkin pişmanlar tarafından anlatılıyor.

“Mahrem” belgeselinde TSK’ya sızan FETÖ’cü subaylar ele alınırken; ortalama bireyin nasıl soğukkanlı bir katile, ahlaki kaidelerden sıyrılmış bir fedaiye ve bir casusluk şebekesinin kullanışlı piyonuna dönüşme hikâyesi aktarılıyor.

FETÖ’nün, antidemokratik yönetimlerin mütedeyyin kitlelere yönelik baskıcı uygulamalarını da kullanarak kutsal değerleri nasıl istismar ettiğini, insanların duygularını nasıl sömürdüğünü, ihanete meşruiyet kazandırma amacıyla geliştirdiği yöntemleri, söylemleri ve tavırları da ilk kez tüm çıplaklığıyla “Mahrem” belgeseli ortaya koyuyor.

FETÖ’nün askeri okullara yerleştirmek için özel olarak yetiştirdiği ve takibe aldığı gençlere askeri okullara giriş sınavı sorularını nasıl ve hangi yöntemlerle verdiği, FETÖ’cü olmayan askeri öğrencilerin TSK bünyesinden sistematik biçimde dışarı atılışı ve örgütün TSK üzerinde hakimiyet kurmasında büyük etkisi olan “şok mangaları” da belgeselin ilk bölümlerinde yer alıyor.

MAHREM 5. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

TRT 1 MAHREM 5. BÖLÜM CANLI İZLE