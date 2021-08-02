Erol Evgin'in acı kaybı! Abisi Atilla Evgin yaşamını yitirdi!Ünlü sunucu Elif Yılmaz yaşadığı tacizi anlattı! Azra Gülendam Haytaoğlu'nun vahşice katledilmesinin ardından itiraf etti: "Yalnızdım çaresizdim"Son dakika | Trabzonspor ayrılığı KAP'a bildirdi! Caleb Ekuban için Genoa ile görüşmeler başladıAşkın Tarifi 8. bölüm full, tek parça izle | Aşkın Tarifi son bölüm izleMahrem 7. bölüm full, tek parça izle | Mahrem son bölüm izleSon dakika | Uşak Sorkun köyünde orman yangını! Vatandaş ve itfaiye yangını söndürmeye çalışıyorDevlet Bahçeli'den sert açıklama: Ağacımızı yakanlar analarından doğduklarına bin pişman olacaklardırLeyla Abdullayeva kimdir? Kaç yaşında? Nereli?Diyarbakır'da hortum felaketi! Tarım işçilerine ulaştı, maddi zarara yol açtı!Caleb Ekuban Genoa ile sözleşme imzalamak için İtalya'ya uçtu!
İstanbul35 °C
  1. HABERLER
  2. FİLM VE DİZİ
  3. Mahrem 7. bölüm full, tek parça izle | Mahrem son bölüm izle

Mahrem 7. bölüm full, tek parça izle | Mahrem son bölüm izle

TRT 1'in ilgiyle izlenen belgeseli Mahrem yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Örgütten olmayan öğrencilere yapılan psikolojik şiddetle dikkat çeken bölümü kaçırma istemeyenler için haberimizde Mahrem 7. bölüm full, tek parça izle | Mahrem son bölüm izle linklerine yer verdik...

Mahrem 7. bölüm full, tek parça izle | Mahrem son bölüm izle

Her bölümü izlenme rekoru kıran Mahrem belgeseli yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. İşkencelerin dozu her gün artmakta olduğunu gösteren yeni bölümü kaçırmak istemeyenler haberimizde bulunan Mahrem 7. bölüm full, tek parça izle | Mahrem son bölüm izle linklerinden ulaşabilir. İyi seyirler...

MAHREM 7. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | MAHREM SON BÖLÜM İZLE 

SON BÖLÜM ÖZET

Örgütten olmayan öğrencilere yapılan psikolojik ve fiziksel işkenceler İzmir Menteş Kampı’nda sınırlı kalmayıp Harp Okulu’nda da devam etmektedir.

Örgütten olmayan öğrencilere uygulanan eziyetler sonucunda öğrenciler durumu daha üst makamlara taşıyarak şikayette bulunurlar. Fakat Harp Okulu’na denetime gelen askeri savcıya komutanlar tarafından askerlere farklı muamele yapıldığını söyleyenler de “şok mangası“na dahil edilirler.

İşkencelerin dozu her gün artmakta ve örgütten olmayan Anadolu’nun temiz evlatları askeri okuldan ayrılmaya zorlanmaktadır. Artık bu işkencelere dayanamayan Harbiyelilerden bazıları okuldan ayrılırken bazıları ise bu psikolojik ve fiziksel şiddete daha fazla dayanamayarak intihara kadar sürüklenir.

MAHREM 7. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

 TRT 1 MAHREM 7. BÖLÜM İZLE 

Mahrem 7. bölüm full, tek parça izle | Mahrem son bölüm izleMahrem 7. bölüm full, tek parça izle | Mahrem son bölüm izle

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
1
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT