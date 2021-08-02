Mahrem 7. bölüm full, tek parça izle | TRT 1 Mahrem 7. bölüm canlı izle

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MAHREM 7. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | TRT 1 MAHREM 7. BÖLÜM CANLI İZLE

SON BÖLÜM ÖZET

Örgütten olmayan öğrencilere yapılan psikolojik ve fiziksel işkenceler İzmir Menteş Kampı’nda sınırlı kalmayıp Harp Okulu’nda da devam etmektedir.

Örgütten olmayan öğrencilere uygulanan eziyetler sonucunda öğrenciler durumu daha üst makamlara taşıyarak şikayette bulunurlar. Fakat Harp Okulu’na denetime gelen askeri savcıya komutanlar tarafından askerlere farklı muamele yapıldığını söyleyenler de “şok mangası“na dahil edilirler.

İşkencelerin dozu her gün artmakta ve örgütten olmayan Anadolu’nun temiz evlatları askeri okuldan ayrılmaya zorlanmaktadır. Artık bu işkencelere dayanamayan Harbiyelilerden bazıları okuldan ayrılırken bazıları ise bu psikolojik ve fiziksel şiddete daha fazla dayanamayarak intihara kadar sürüklenir.

MAHREM 7. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

TRT 1 MAHREM 7. BÖLÜM CANLI İZLE