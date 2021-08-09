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Mahrem 9. bölüm full, tek parça izle | Mahrem son bölüm izle

TRT 1 ekranlarında yayınlanan FETÖ'nün karanlık mahrem yapılanması ve 15 Temmuz hain darbe girişimine giden sürecin bilinmeyenleri anlatan Mahrem yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Son bölümde “katalog evlilikleri” konu alan Mahrem'in yeni bölümünü kesintisiz istemeyenler için haberimizde Mahrem 9. bölüm full, tek parça izle | Mahrem son bölüm izle linklerine yer verdik...

Mahrem 9. bölüm full, tek parça izle | Mahrem son bölüm izle

Her bölümü büyük bir merakla beklenen ve ilgiyle izlenen Mahrem 9. bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Mahrem'in yeni bölümünü internetten kesintisiz bir şekilde izlemek isteyenler haberimizde bulunan Mahrem 9. bölüm full, tek parça izle | Mahrem son bölüm izle linklerine ulaşabilir. İyi seyirler...

MAHREM 9. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | TRT 1 MAHREM 9. BÖLÜM CANLI İZLE

FETÖ’nün yetiştirdiği ve TSK içerisinde göreve gelen subayların sızdırdıkları bilgiler, istenmeyen komutanların istifasına neden olur. Bölümde örgütün darbeye giden yolda askeri yapılanma şeması, örgütsel tanımlı görevleriyle birlikte yer alıyor. 15 Temmuz gecesinde gerçekleştirilen hain darbe girişiminde aktif rol alan isimler, darbe öncesi ve sonrası planlar ve kalkışmanın hazırlığı detaylı bir şekilde konu ediliyor.

Mahrem belgeselinin ana karakterlerinden biri olan ve şok mangaları yüzünden Harp Okulu’ndan ayrılmak zorunda kalan Aydın Çopur’un 15 Temmuz darbe kalkışmasının yaşandığı gece Beştepe’de, Jandarma Genel Komutanlığı’nın önünde şehit olması da bu bölümde anlatılıyor. Bölümde Şehit Aydın Çopur’un ailesi ve o gece yaşananların tanığı olan kuzeniyle yapılan özel röportajlar da bu bölümde yer alıyor.

MAHREM 9. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

TRT 1 MAHREM 9. BÖLÜM İZLE

Mahrem 9. bölüm full, tek parça izle | Mahrem son bölüm izleMahrem 9. bölüm full, tek parça izle | Mahrem son bölüm izle

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