Mahrem 9. bölüm full, tek parça izle | TRT 1 Mahrem 9. bölüm canlı izle

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MAHREM 9. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | TRT 1 MAHREM 9. BÖLÜM CANLI İZLE

SON BÖLÜM ÖZET

Mahrem yapılanmadaki örgütsel bir faaliyet olan “katalog evlilikleri” bu bölümlerde ele alınmaktadır. Aynı zamanda örgütün askeri ünite yapılanma şeması, örgütsel tanımlı görevleriyle anlatılmaktadır.

Harp Okulu’nda örgüt tarafından istenmeyen öğrencilere yönelik psikolojik ve fiziksel şiddet, çocukların okuldan ayrılmaları ile sonuçlanır. Öte yandan örgütün yetiştirdiği, TSK’da göreve gelen subayların örgüte bilgi sızdırmaları ve sızdırılan bilgilerin TSK içerisinde operasyon malzemesine çevrilme süreci işlenmektedir.

MAHREM 9. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

TRT 1 MAHREM 9. BÖLÜM CANLI İZLE