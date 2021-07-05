İşverenler bu haberden hoşlanmayacak! İzlanda'da en büyük 'haftada 4 gün çalışma deneyi' başarılı oldu: Üretkenlik ve refah arttı!Kahraman Babam 5. bölüm full, tek parça izle | Show TV Kahraman Babam 5. bölüm canlı izleBeşiktaş Larin'e resti çekti! Ya imzala ya da gitSt. Petersburg Başkonsolosu Mehmet Ferhan Yorulmaz kimdir? Kaç yaşında? Neden öldü?SON DAKİKA! Bakan Çavuşoğlu duyurdu: St. Petersburg Başkansolosu Mehmet Ferhan Yorulmaz hayatını kaybetti!Aşkın Tarifi 5. bölüm full, tek parça izle | Kanal D Aşkın Tarifi 5. bölüm canlı izleKalp Yarası 2. bölüm full, tek parça izle | ATV Kalp Yarası 3. bölüm canlı izleDile kolay tam 7 yıl! Mutlu sonla biten bir ayrılık hikayesi | Kaybolan köpeğini yıllar sonra kilometrelerce uzakta bulduHabertürk TV Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Evli mi?BİM kurbanlık fiyatları 2021 | BİM kurbanlık fiyatı ne kadar, kaç TL?
İstanbul27 °C
  1. HABERLER
  2. FİLM VE DİZİ
  3. Mahrem belgeseli konusu nedir? Mahrem hangi kanalda, ne zaman yayınlanacak? Nerede çekildi?

Mahrem belgeseli konusu nedir? Mahrem hangi kanalda, ne zaman yayınlanacak? Nerede çekildi?

Mahrem belgeseli izleyiciler tarafından merak edilmeye başlandı. Mahrem belgeseli konusu nedir? Mahrem hangi kanalda, ne zaman yayınlanacak? sorularının yanıtına haberimizde yer verdik. İşte detaylar...

Mahrem belgeseli konusu nedir? Mahrem hangi kanalda, ne zaman yayınlanacak? Nerede çekildi?

15 Temmuz'un konu edinileceği öğrenilen Mahrem adlı belgesel izleyici tarafından merak ediliyor. Biz de haberimizde Mahrem belgeseli konusu nedir? Mahrem hangi kanalda, ne zaman yayınlanacak? Nerede çekildi? sorularının yanıtına yer verdik...

MAHREM BELGESELİ KONUSU NEDİR? MAHREM HANGİ KANALDA, NE ZAMAN YAYINLANACAK?

FETÖ'nün karanlık mahrem yapılanmasını, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) sızma faaliyetlerini ve 15 Temmuz hain darbe girişimine giden süreçteki bilinmeyenleri ekranlara getirilmeye hazırlanıyor.

TRT 1 tarafından hazırlanan "Mahrem" belgeseline ait ilk tanıtım, TRT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İbrahim Eren tarafından sosyal medya hesabından yapılan paylaşımla duyuruldu.

Eren, belgeselle ilgili yaptığı paylaşımda, "FETÖ'nün alçaklıklarını anlatmaya devam ediyoruz. Hain terör örgütünün kirli ve karanlık yapılanmasının, örgüt şemasının, TSK'ya sızma faaliyetlerinin tanıkların beyanlarıyla ortaya konduğu "Mahrem", ilk bölümüyle 14 Temmuz'da TRT ekranlarında" açıklamalarına yer verdi.

Etkin pişmanlık yasasından yararlanan eski örgüt üyelerinin ilk kez açık kimlikle verdikleri röportajların yayımlanacağı belgeselde aynı zamanda FETÖ mağdurlarının da ifadeleri yer alacak.

"Mahrem" belgeseliyle ilgili yayımlanan ilk tanıtımda, FETÖ'cü olmayan askeri öğrencilerin TSK bünyesinden sistematik biçimde dışarı atılışı ve örgütün TSK üzerinde hakimiyet kurmasında büyük etkisi olan "Şok Mangaları" da yer alıyor.

Mahrem belgeseli konusu nedir? Mahrem hangi kanalda, ne zaman yayınlanacak? Nerede çekildi?

Belgeselin ilk tanıtımında FETÖ'nün askeri okullara yerleştirmek için özel olarak yetiştirdiği ve takibe aldığı gençlere askeri okullara giriş sınavı sorularını nasıl ve hangi yöntemlerle verdiği de gözler önüne seriliyor.

"Mahrem" belgeseli ilk bölümüyle 14 Temmuz'da TRT 1'de ekranlara gelecek.

NEREDE ÇEKİLDİ?

Belgeselin çekimleri 4 ilde, 159 farklı mekanda ve 11 haftada gerçekleştirildi. Belgeselde 2 binden fazla figüran ve oyuncu yer aldı. Senaristliğini Halis Cahit Kurutlu ve Gürkan Tanyaş'ın, yapımcılığını ise Halis Cahit Kurutlu'nun üstlendiği belgeselin yönetmen koltuğunda Hamit Coşkun oturuyor.

Mahrem belgeseli konusu nedir? Mahrem hangi kanalda, ne zaman yayınlanacak? Nerede çekildi?

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT