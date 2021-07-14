Mahrem dizisi konusu, oyuncuları ve yayın tarihi merak ediliyor. Belgesel için ilk tanıtım, eski TRT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İbrahim Eren tarafından yapılmıştı. Halis Cahit Kurutlu ve Gürkan Tanyaş senaristliğini üstlendiği Mahrem dizisi konusu ne? Mahrem hangi gün? Mahrem oyuncuları kimler? İşte merak edilen tüm detaylar...

MAHREM DİZİSİ KONUSU NE?

TRT, FETÖ’nün karanlık mahrem yapılanmasını, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) sızma faaliyetlerini ve 15 Temmuz hain darbe girişimine giden süreçteki bilinmeyenleri ekranlara getirecek. Örgüt üyelerinin ilk kez açık kimlikle verdikleri röportajlara, yaşanmış olaylara ve belgelere yer veren drama belgesel “Mahrem”, ilk bölümüyle 14 Temmuz Çarşamba günü TRT 1’de ekrana gelecek.

MAHREM HANGİ GÜN?

FETÖ terör örgütünün karanlık yapılanmasını anlatan ve 10 bölümden oluşacak mini dizi, 14 Temmuz 2021 (bugün) tarihinde TRT1 ekranlarında olacak. Her hafta Çarşamba izleyicisi ile buluşacak dizi, mini dizi hissi yaşatacak.

MAHREM OYUNCULARI KİMLER?

14 temmuz 2021 de TRT 1 ekranlarında izleyicisiyle buluşacak Mahrem dizisi oyuncuları belli oldu. Mahrem dizisi oyuncuları arasında İlter Kapıcı ve Emrah Akduman olacak.

EMRAH AKDUMAN

Emrah Akduman, 9 Kasım 1982 tarihinde Ankara'da doğdu. Gençliğini Ankara'da geçiren Akduman, İstanbul'a geçiş yaparak burada Turizm Meslek Lisesi'nde okudu.

Sanata, tiyatroya ve sinemaya çocukluğundan bu yana büyük merak duyan Emrah Akduman, Berksoy Sanat Akademisi’nde oyunculuk eğitimi aldıktan sonra Sadri Alışık Kültür Merkezi'nde Kamera Önü Oyunculuk bölümünü bitirdi. Metod oyunculuk atölyesinin çalışmalarına katıldı.

İlk olarak Star TV’de yayınlanan "Keje" dizisinde başrolde yer alarak izleyici karşısında çıktı. "Hatırla Sevgili", "Kurtlar Vadisi Pusu" dizilerinde yer aldı. 2011'de TRT 1 kanalında yayınlanan "Sevgi Bağlayınca" dizisinde Mete karakteri ile başrollerden birini oynadı.

ROL ALDIĞI PROJELER

2006’ da yönetmenliğini Aydın Sayman'ın yaptığı "JanJan" isimli sinema filminin ardından, 2007’ de çekimleri Londra'da gerçekleşen yönetmenliğini Mustafa Kara’nın yaptığı "Umut Adası" lminde rol aldı. Cansel Elçin'in yönettiği "Kampüste Çıplak Ayaklar" filminde başrollerden birinde rol aldı. 2015'de vizyona giren ve Yasin Uslu'nun yönettiği "Darbe" isimli sinema lminde rol aldı. Küçük yaşlardan itibaren müziğe olan yakın ilgisi dolaylısıyla bu alanda çalışmalar yaptı ve 2015'de klip yönetmenliğini üstlendiği "Latin pop" dalında single çalışması yayınlandı. ATV'de ekrana gelen Beni Bırakma dizisiyle izleyici karşısına çıktı.

Son olarak 14 Temmuz 2021'de TRT 1 kanalında yayınlanacak olan Mahrem dizisinde rol alacak.

İLTER KAPICI

İlter Kapıcı, 9 Şubat 1987’de Ankara’da doğdu. 2006 yılında girdiği Kocaeli Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Sahne Sanatları Bölümü, Oyunculuk Anasanat Dalı’ndan mezun oldu. Spolin Doğaçlaması Üzerine Atölye Çalışması, Oyuncunun Şimdiki Zaman Bilinci ve Performansında Gerçeklik, Fiziksel Tiyatro-Durum Tiyatrosu-Buluş ( Devise Technique ) Tekniği, Maskelerle Yolculuk Atölyesi, Sesin Hareketi-Hareketin Sesi, Clown Atölyesi, Çağdaş Müzikte Ses Kullanımı atölyelerine katıldı.

ROL ALDIĞI TİYATRO OYUNLARI

Biraz Gelir misiniz ( Aziz Nesin, Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi ), Martı ( Anton Çehov, Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi ), Bir Yaz Gecesi Rüyası ( William Shakespeare, Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi ), Buluşma Yeri ( Dusan Kovacevic, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları )’dir. Ayrıca Kocaeli Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Sahne Sanatları Bölümü’nde 27 Mart Dünya Tiyatro Günü, Okuma Tiyatrosu Etkinliği’nde Karanlığa Fener adlı oyunda yönetmenlik yapmıştır. Şu anda Kanava Tiyatrosu’nda yönetmen yardımcılığı yapmaktadır. 14 Temmuz 2021 tarihinde ekrana gelecek Mahrem dizisinin başrol oyuncularındandır.

MELİH ÖZKAYA

Melih Özkaya 1988 yılıda İstanbul da dünyaya gelmiştir. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olan Melih Özkaya son olarak Emanet dizisinde yer almıştır. Profesyonel voleybolcu olarak meslek hayatına başlayan Melih Özkaya daha sonra oyuncu olmaya karar vermiş ve ilk olarak Yer Gök Aşk dizisinde yer almıştır. Ayrıca Özkaya Survivor 2018 yarışmacılarından biridir.

Son olarak TRT 1 ekranlarında yayınlanacak olan Mahrem dizisiyle Özkaya yeniden ekranlara dönecek.

ROL ALDIĞI PROJELER

Emanet (Komiser Ali, TV Dizisi 2020)

Yer Gök Aşk (Konuk oyuncu, TV Dizisi 2012)