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Mahrut ne demek, TDK'ya göre Mahrut kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Mahrut kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Mahrut ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Mahrut nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Mahrut kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Mahrut ne demek, TDK'ya göre Mahrut kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Mahrut ne demek? Mahrut TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi mahrut kelimesi. Peki mahrut ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre mahrut nedir, mahrut kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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MAHRUT NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Mahrut kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Mahrut kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre mahrut kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Koni

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
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