Mahsum Arslan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mahsum Arslan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mahsum Arslan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mahsum Arslan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mahsum Arslan 15 Ekim 2003 tarihinde Mus şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mahsum Arslan Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mahsum Arslan, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ağrı 1970 Spor futbol takımında oynamaktadır. Ağrı 1970 Spor takımına 12 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Mahsum Arslan'nin Ağrı 1970 Spor ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Mahsum Arslan Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/49mahsumm/

Mahsum Arslan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mahsum Arslan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Mahsum Arslan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mahsum Arslan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

12 Ağu 2022 yılında Ağrı 1970 Spor

Mahsum Arslan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mahsum Arslan şuan Ağrı 1970 Spor takımında oynamakta ve 49 numaralı formayı giymektedir.

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