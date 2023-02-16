Mahsun Gediklioglu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mahsun Gediklioglu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mahsun Gediklioglu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mahsun Gediklioglu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mahsun Gediklioglu 1 Şubat 2000 tarihinde Mersin şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Mahsun Gediklioğlu şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mahsun Gediklioglu Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mahsun Gediklioglu, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ağrı 1970 Spor futbol takımında oynamaktadır. Ağrı 1970 Spor takımına 22 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Mahsun Gediklioglu'nin Ağrı 1970 Spor ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Mahsun Gediklioglu Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/mahsungedik29/

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Mahsun Gediklioglu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mahsun Gediklioglu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Mahsun Gediklioglu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mahsun Gediklioglu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

3 Eylül 2020 yılında Tarsus İY

8 Eylül 2021 yılında Ceyhan Spor

5 Ocak 2022 yılında Kulüpsüz

8 Şubat 2022 yılında Ceyhan Spor

22 Ağu 2022 yılında Ağrı 1970 Spor

Mahsun Gediklioglu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mahsun Gediklioglu şuan Ağrı 1970 Spor takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

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