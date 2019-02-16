Mahsun Kırmızıgül'den annesinin çalınan parasıyla ilgili açıklama yaptı

Mahsun Kırmızıgül, annesinin hırsızlık davasıyla ilgili olarak açıklamada bıulundu.Eşi Ece Binay ile Beşiktaş’ta görüntülenen Kırmızıgül, annesinin evinden çalınan 1.5 milyon TL parayla cami yaptırmak istediğini söyledi. Kırmızıgül olayla yakından ilgilendiğini ve annesinin böyle bir parası olduğundan haberi olmadığı dile getirdi.

İstanbul Beşiktaş'ta yalnız yaşayan Mahsun Kırmızıgül'ün annesi 93 yaşındaki Faika Arık'a bakması için geçen 28 Ekim'de, Türkmenistan uyruklu Muyasser M. (33) işe alındı.

2 MİLYON LİRASİ ÇALINDI

Kırmızıgül'ün Beşiktaş'ta yaşayan annesinin evine hırsız girdi. Yaklaşık 2 milyon liralık ziynet eşyası ve parası çalındı. Olayın ardından polis ekiplerinin çalışmasıyla hırsızlar kısa sürede yakalandı.

MAHSUN KIRMIZIGÜL'DEN AÇIKLAMA

Geçtiğimiz günlerde Eşi Ece Binay ile Beşiktaş’ta görüntülenen Kırmızıgül, annesinin evinden çalınan 1.5 milyon TL parayla cami yaptırmak istediğini söyledi.

"CAMİ YAPTIRACAKTI"

Mahsun Kırmızıgül "Annemin 2 milyon lirası olduğunu bilmiyordum. Hayalindeki camiyi yaptırmak için 30 yıldır biriktirdiği parayı çaldırınca çok üzüldü. Paran varsa bankaya koyalım dedim, ancak dindar olduğu için faize ve bankaya pek sıcak bakmadı. Suçlular şimdi tutuklu. Affedilmeyecek bir şey, cezasız kalmamalı " diye konuştu.