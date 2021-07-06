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Mahsun Kırmızıgül'ün oğlu Mahmut Kırmızıgül kimdir, nereli, kaç yaşında? Ne iş yapıyor?

Gittiği mekanda olay çıkararak dayak yiyen Mahmut Kırmızıgül'ün hayatı merak konusu oldu. Biz de haberimizde Mahsun Kırmızıgül'ün oğlu Mahmut Kırmızıgül kimdir, nereli, kaç yaşında? Ne iş yapıyor? sorularının yanıtına yer verdik...

Mahsun Kırmızıgül'ün oğlu Mahmut Kırmızıgül kimdir, nereli, kaç yaşında? Ne iş yapıyor?

Geçtiğimiz gün nişanlanan Ayşe Akın ve Tufan Doğan çiftiyle bir mekanda tartışan ve sonrasında tokat yiyen Mahmut Kırmızıgül'ün hayatı merak ediliyor. Mahsun Kırmızıgül'ün oğlu Mahmut Kırmızıgül kimdir, nereli, kaç yaşında? Ne iş yapıyor? sorularının yanıtını haberimizden bulabilirsiniz...

MAHSUN KIRMIZIGÜL'ÜN OĞLU MAHMUT KIRMIZIGÜL KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Mahsun Kırmızıgül ve Gölgem Bazencir'in 28 yaşındaki oğlu Mahmut Kırmızıgül, önceki akşam gittiği bir mekânda kavgaya karıştı. Brüksel güzeli, şarkıcı ve oyuncu Ayşe Akın o gün Tufan Doğan’la nişanlandı. Nişan töreninin ardından çift, Nişantaşı’ndaki bir mekâna gitti.

Tufan Doğan ve Ayşe Akın, lavaboya gidecekken önlerine aynı mekanda eğlenen şarkıcı ve yönetmen Mahsun Kırmızıgül'ün oğlu Mahmut Kırmızıgül çıkmasının ardından Ayşe Akın'ı görünce yanağını okşayan Mahmut Kırmızıgül,  Doğan'a "Eskiden tanıdığım biri" diyerek oradan uzaklaştı. 

Nişanlısını oturdukları masaya götürdükten sonra sinirlerine hakim olamayan Tufan Doğan, Mahmut Kırmızıgül'e "Sen kimsin?" diyerek hesap sormasının üzerine  Kırmızıgül "Ben Mahsun Kırmızıgül'ün oğluyum" şeklinde yanıt verince Tufan Doğan bar taburesi üzerinde oturan Mahmut Kırmızıgül'e tokat attı ve sandalyeden düşürdü. Araya mekan çalışanlarının girmesiyle olayın yatıştırıldığı iddia edildi.

Mahsun Kırmızıgül'ün oğlu Mahmut Kırmızıgül kimdir, nereli, kaç yaşında? Ne iş yapıyor?

NE İŞ YAPIYOR?

Mahmut Kırmızıgül'ün ne işle uğraştığı bilinmemektedir...

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