Mahsur kalan hastalar 6 saatlik çalışmayla hastaneye yetiştirildi

Kars'ta kar nedeniyle yolları kapanan köylerdeki biri çocuk iki hasta, yaklaşık 6 saat süren çalışmaların ardından hastaneye yetiştirildi.

Kars'ın Arpaçay ilçesine bağlı Karakale köyünde KOAH hastası 74 yaşındaki Kula Budak ile Taşlıağıl köyünde yüksek ateşi çıkan 5 yaşındaki bir çocuk, yolların kardan kapalı olması nedeniyle evlerinde mahsur kaldı. Durum UMKE ve AFAD ekiplerine bildirildi. İhbarı alan ekipler, paletli kar aracını da alarak yola koyuldu. Bölgeye gelen ekipleri Arpaçay Özel İdare ekipleri de kapalı bulunan yolları açarak yardımcı oldu.

Karakale köyü dışında dağlık alanda bulunan Kula Budak için UMKE'nin paletli kar aracıyla ulaşan ekipler, Kula Budak'ı paletli araca taşıdı. Buradan ambulansa taşınan Budak'ın ilk tedavi ambulansta yapıldı. Aynı anda Taşlıağıl köyündeki 5 yaşındaki çocuğa da ulaşan UMKE ve AFAD ekipleri, her iki hastayı yaklaşık 6 saatlik çalışma sonrasında ambulansa alarak Harakani Devlet Hastanesi'ne getirdi. Burada tedavi atına alınan her iki hastanın da durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA