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Mahsur kalan köylüler kurtarıldı

Sivas'ın Gürün ilçesinde tipiye yakalanıp mahsur kalan köylüler kurtarıldı.

Mahsur kalan köylüler kurtarıldı

Sivas'ın Gürün ilçesinde tipiye yakalanıp mahsur kalan köylüler kurtarıldı.

Sivas'ın Gürün ilçesi Kavak köyünde, köy sakinleri gün içerisinde sağlık hizmeti almak için ilçeye indi ancak dönüş yolunda yoğun tipiye yakalandılar. Yolun kapanması ile mahsur kalan köy sakinleri İlçe Özel İdaresi ekiplerinin yol açma çalışmasıyla kurtarıldı. Sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA



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