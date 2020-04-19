Mahsur kalan yavru kedi kurtarıldı, emekli öğretim görevlisi sahiplendi

OSMANİYE'de bir lokantanın reklam tabelası içerisinde mahsur kalan ve açlıktan bitkin düşen yavru kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Veteriner hekim tarafından muayene edilen kedi, emekli öğretim görevlisi Kazım Karabekir Laçinbala (73) tarafından sahiplenildi.

Hasan Çenet Bulvarı'nda bulunan ve koronavirüs izolasyonları sebebiyle kapalı olan bir lokantanın tabelasının içinde mahsur kalan kediyi görenler durumu belediye yetkililerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yavru kediyi yaklaşık 40 dakikalık bir çalışma sonrasında bulunduğu yerden çıkarttı. İlk muayenesi hayvan severler tarafından özel bir klinikte yaptırılan yavru kedinin, açlık ve susuzluktan bitkin düştüğü, gözlerinde enfeksiyon, arka sol bacağında ise bir hematom şekillendiği görüldü. Soğuktan şoka giren kedinin tedavisi için hayvan severler Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) yetkililerine ulaştı.

YAŞAM ELLERİNİZDE

HAYTAP Temsilcisi Veteriner Hekim Ali Laçinbala, koronavirüs izolasyonunda birçok meslek grubunun itinayla çalışarak halka hizmet etmeye devam ettiğini belirterek, şunları söyledi: "Bize emanet edilen canlara, bize muhtaç olan canlara yardım elimizi uzatmaya devam ediyoruz. Kendi yaptığımız kabinimizde zeminden ısıtma sistemi, HEPA hava filtresi, serum girişi, göz yormayan ışık, UV dezenfeksiyonu ve nebülizatör giriş var. Soğuktan şoka giren kediye göz ve diğer rahatsızlıklarına yönelik uygulamayı yaptıktan sonra bu kabine koyarak vücut ısının normale gelmesini sağladık. Özel bir kabinde, özel bir bakıma muhtaç olduğu tespit edilen yavru kediyi korona izolasyonundan dolayı 73 yaşında olan babama verdim. Evden çıkması kanunen yasak olan babam evde sıkılmadan kediyle ilgilenerek vaktini geçiriyor. Bu yasaklara tabi olan ve evden çıkamayan vatandaşlara tek çağrımdır. Etrafta bir sürü yaralı can var. Evlerinizi bunlara açın. Bu hayvanların sizlere bulaştıracağı tek şey yaşam umududur. Yaşam ellerinizde."

EMEKLİ ÖĞRETİM GÖREVLİSİ SAHİPLENDİ

Yavru kediyi sahiplenen emekli öğretim görevlisi Kazım Karabekir Laçinbala ise dışarı çıkamadığından dolayı evde sıkılmaya başladığını belirterek, "Bu kediyi duyunca oğlumdan bize getirmesini istedim. 3 gündür bakıyoruz. Solunum sistemi için nebülizatörle ilaçlı soğuk buhar uyguluyoruz. Karnını doyurup, altını temizliyoruz. Çok akıllı bir yavru ama sanırım gözleri kör kalacak. Vicdanen bakmak zorundayız. Herkesi böyle bir hayvan sevgisine davet ediyorum. Sokağa çıkmayın hayvanlara bakın" diye konuştu.

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Kaynak: DHA