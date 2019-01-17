Mahsur kalan yüksek tansiyon hastasına 8 saatte ulaşıldı

Sivas'ın Gürün ilçesi Yaylacık köyünde rahatsızlanan yüksek tansiyon hastasına yağan karın yolları kapatması nedeniyle 8 saatlik mücadele sonucunda ulaşıldı.

Sivas'ın Gürün ilçesinde etkisini sürdüren kar yağışı ve tipi hayatı güçleştiriyor. Gürün'e 26 kilometre mesafede bulunan bir yüksek tansiyon hastası rahatsızlanınca 112 Sağlık ekiplerine haber verildi. Sağlık ekipleri, köy yolları yağan kardan dolayı kapalı olduğu için İlçe Özel İdaresinden yardım istedi. Gürün Kaymakamı Reşit Özer Özdemir başkanlığındaki kriz merkezi harekete geçerek yolun açılması için çalışma başlattı. 8 saat süren zorlu çalışma ile hastaya ulaşıldı. 112 Sağlık ekipleri tarafından alınan hasta Gürün Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kaynak: İHA