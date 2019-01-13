Mahsur kaldıkları yerden iş makinesiyle kurtarıldılar

Yağmur nedeniyle sel oluşan Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde Kırtık Deresi ve Devlet Su İşleri'ne ait sulama kanallarının taşması ve logarların tıkanması sebebiyle birçok ev su altında kaldı. Dere kenarında bulunan bir evde; ikisi çocuk, dört kişilik bir aile mahsur kaldı. Yapılan ihbar ile bölgeye AKUT, AFAD ve itfaiye ekipleri geldi.

Şehzadeler Belediyesi'ne ait kepçe evin önüne kadar giderek, mahsur kalan Ahmet ve Rahime Aktaş çifti ile biri 2, diğeri 3 yaşındaki çocuklarını alarak, güvenli bir yere taşıdı. Aktaş ailesi, akrabalarının yanına yerleştirildi.