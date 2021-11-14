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Mahurbuselik ne demek, TDK'ya göre Mahurbuselik kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Mahurbuselik kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Mahurbuselik ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Mahurbuselik nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Mahurbuselik kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Mahurbuselik ne demek, TDK'ya göre Mahurbuselik kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Mahurbuselik ne demek? Mahurbuselik TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi mahurbuselik kelimesi. Peki mahurbuselik ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre mahurbuselik nedir, mahurbuselik kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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MAHURBUSELİK NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Mahurbuselik kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Mahurbuselik kelimesi Farsça kökenlidir.

TDK'ya göre mahurbuselik kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Klasik Türk müziğinde bir makam

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