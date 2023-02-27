Mahyar Zahmatkesh kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mahyar Zahmatkesh Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mahyar Zahmatkesh adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mahyar Zahmatkesh Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mahyar Zahmatkesh 6 Haziran 1993 tarihinde Bandar Anzali, Gilan şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. İran uyrukludur.Gerçek adı da مهیار زحمتکش şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mahyar Zahmatkesh Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mahyar Zahmatkesh, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Mes Kerman futbol takımında oynamaktadır. Mes Kerman takımına 26 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Mahyar Zahmatkesh'nin Mes Kerman ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Mahyar Zahmatkesh Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mahyar Zahmatkesh isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Mahyar Zahmatkesh Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mahyar Zahmatkesh futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Malavan U21

1 Temmuz 2014 yılında Malavan

16 Eylül 2021 yılında Mes Kerman

1 Eylül 2022 yılında Shams Azar

26 Ocak 2023 yılında Mes Kerman

Mahyar Zahmatkesh Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mahyar Zahmatkesh şuan Mes Kerman takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.