Mahzen ne demek, TDK'ya göre Mahzen kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Mahzen ne demek? Mahzen TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi mahzen kelimesi. Peki mahzen ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre mahzen nedir, mahzen kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

MAHZEN NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Mahzen kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Mahzen kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre mahzen kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Yapılarda yer altı deposu



MAHZEN CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Gözleri karanlık bir mahzende yolunu şaşırmış gibi dalgın.

