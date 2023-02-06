Maicky kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Maicky Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Maicky adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Maicky Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Maicky 28 Haziran 2001 tarihinde Campinas şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Maicky Henrique Galastri Gomes şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Maicky Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PS Sports yapmaktadır. Maicky, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Coritiba Foot Ball Club futbol takımında oynamaktadır. Coritiba Foot Ball Club takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Maicky'nin Coritiba Foot Ball Club ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Maicky Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Maicky isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Maicky Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Maicky futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2021 yılında Coritiba FC U20

1 Ocak 2023 yılında Coritiba FC

Maicky Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Maicky şuan Coritiba Foot Ball Club takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

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