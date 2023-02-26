Maico Rimmel kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Maico Rimmel Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Maico Rimmel adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Maico Rimmel Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Maico Rimmel 23 Eylül 2003 tarihinde Tallinn şehrinde doğmuştur. Estonya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Maico Rimmel Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Maico Rimmel, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kalev Tallinn futbol takımında oynamaktadır. Kalev Tallinn takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Maico Rimmel'nin Kalev Tallinn ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Maico Rimmel Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Maico Rimmel isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Maico Rimmel Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Maico Rimmel futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında Kalev U17

1 Ocak 2019 yılında Kalev U21

1 Ocak 2021 yılında Kalev

Maico Rimmel Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Maico Rimmel şuan Kalev Tallinn takımında oynamakta ve 71 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Maico Rimmel Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

SK Sparta (-2017), Kalev Tallinn (2018)

Estonya U19 takımında 22 numaralı formasıyla 7 Haziran 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Estonya U17 takımında 1 numaralı formasıyla 21 Mart 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

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