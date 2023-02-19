Maicol Borba kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Maicol Borba Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Maicol Borba adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Maicol Borba Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Maicol Borba 9 Mayıs 2001 tarihinde Toledo şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Uruguay uyrukludur.Gerçek adı da Maicol Adrián Borba Silva şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Maicol Borba Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini TNK Sports yapmaktadır. Maicol Borba, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Montevideo City Torque futbol takımında oynamaktadır. Montevideo City Torque takımına 9 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Maicol Borba'nin Montevideo City Torque ile sözleşmesi 31 Aralık 2026 tarihinde bitmektedir.

Maicol Borba Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Maicol Borba isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Maicol Borba Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Maicol Borba futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

9 Mart 2020 yılında Central U19

24 Nisan 2021 yılında Central

9 Şubat 2022 yılında Mvd City Torque

10 Şubat 2022 yılında Central

31 Aralık 2022 yılında Mvd City Torque

Maicol Borba Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Maicol Borba şuan Montevideo City Torque takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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