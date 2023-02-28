Maicol Fernandez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Maicol Fernandez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Maicol Fernandez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Maicol Fernandez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Maicol Fernandez 18 Eylül 1999 tarihinde doğmuştur. Paraguay uyrukludur.Gerçek adı da Maicol Osvaldo Fernández Vallejos şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Maicol Fernandez Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Maicol Fernandez, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Sportivo Luqueño futbol takımında oynamaktadır. Sportivo Luqueño takımına 1 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Maicol Fernandez'nin Sportivo Luqueño ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Maicol Fernandez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Maicol Fernandez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2019 yılında Pelotas-RS
30 Haziran 2019 yılında CD Capiatá
1 Ocak 2020 yılında Luqueño
1 Ocak 2020 yılında Bilinmiyor
Maicol Fernandez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Maicol Fernandez şuan Sportivo Luqueño takımında oynamakta ve 31 numaralı formayı giymektedir.
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