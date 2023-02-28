Maicol Vergara kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Maicol Vergara Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Maicol Vergara adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Maicol Vergara Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Maicol Vergara 12 Temmuz 2001 tarihinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Şili uyrukludur.Gerçek adı da Maicol Patricio Vergara González şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Maicol Vergara Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Coquimbo Unido futbol takımında oynamaktadır. Coquimbo Unido takımına - tarihinde katılmıştır. Maicol Vergara'nin Coquimbo Unido ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Maicol Vergara Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Maicol Vergara isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Maicol Vergara Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Maicol Vergara Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Maicol Vergara şuan Coquimbo Unido takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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