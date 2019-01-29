Maicon için Japonya'dan teklif geldi
Maicon için Galatasaray'a Japonya'dan bir teklif geldi. Eğer transfer 6 milyon Euro civarında bir bonservis geliri ile gerçekleşir ve yetişirse Galatasaray'ın hedefi Standard Liege'de forma giyen Luyindama'yı kadrosuna katmak.
Maicon için Galatasaray'a Japonya'dan bir teklif geldi. Eğer transfer 6 milyon Euro civarında bir bonservis geliri ile gerçekleşir ve yetişirse Galatasaray'ın hedefi Standard Liege'de forma giyen Luyindama'yı kadrosuna katmak.
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