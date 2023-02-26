Maicon Solis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Maicon Solis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Maicon Solis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Maicon Solis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Maicon Solis 11 Mayıs 1994 tarihinde Eloy Alfaro şehrinde doğmuştur. Ekvador uyrukludur.Gerçek adı da Maicon Stiven Solís Arroyo şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Maicon Solis Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini F.E.D yapmaktadır. Maicon Solis, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD El Nacional futbol takımında oynamaktadır. CD El Nacional takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Maicon Solis'nin CD El Nacional ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Maicon Solis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Maicon Solis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Maicon Solis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Maicon Solis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2014 yılında Panamá SC

24 Haziran 2014 yılında Guayaquil SC

31 Aralık 2014 yılında Panamá SC

24 Mart 2015 yılında Mushuc Runa SC

28 Mart 2016 yılında Panamá SC

30 Mart 2016 yılında CD Olmedo

31 Aralık 2016 yılında Panamá SC

7 Mart 2017 yılında Mushuc Runa SC

31 Aralık 2017 yılında Panamá SC

17 Ocak 2018 yılında CD Macará

15 Ocak 2019 yılında Orense

30 Mart 2021 yılında LDU Portoviejo

11 Temmuz 2021 yılında Santo Domingo

1 Ocak 2022 yılında CD El Nacional

Maicon Solis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Maicon Solis şuan CD El Nacional takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

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