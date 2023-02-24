Maid İbeljic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Maid İbeljic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Maid İbeljic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Maid İbeljic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Maid İbeljic 29 Eylül 2002 tarihinde doğmuştur. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Maid Ibeljić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Maid İbeljic Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Maid İbeljic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Radnicki Lukavac futbol takımında oynamaktadır. FK Radnicki Lukavac takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Maid İbeljic'nin FK Radnicki Lukavac ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Maid İbeljic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Maid İbeljic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Maid İbeljic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Maid İbeljic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

13 Temmuz 2020 yılında Radnicki L. U19

1 Temmuz 2022 yılında FK Rad. Lukavac

Maid İbeljic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Maid İbeljic şuan FK Radnicki Lukavac takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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