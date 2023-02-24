Maid Zec kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Maid Zec Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Maid Zec adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Maid Zec Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Maid Zec 28 Kasım 2001 tarihinde Zenica şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Bosna-Hersek uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Maid Zec Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Marko Covic yapmaktadır. Maid Zec, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK TOSK Tesanj futbol takımında oynamaktadır. NK TOSK Tesanj takımına 27 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Maid Zec'nin NK TOSK Tesanj ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Maid Zec Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Maid Zec isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Maid Zec Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Maid Zec futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

27 Temmuz 2020 yılında Z. Jurjevac

27 Temmuz 2021 yılında TOSK Tesanj

Maid Zec Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Maid Zec şuan NK TOSK Tesanj takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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