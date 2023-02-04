Maidine Douane kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Maidine Douane Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Maidine Douane adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Maidine Douane Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Maidine Douane 23 Ağu 2002 tarihinde Thionville şehrinde doğmuştur. Aslen Fransa,Cezayir uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Maidine Douane Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Maidine Douane, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Metz futbol takımında oynamaktadır. FC Metz takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Maidine Douane'nin FC Metz ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Maidine Douane Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Maidine Douane isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Maidine Douane Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Maidine Douane futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında FC Metz U19

1 Temmuz 2021 yılında FC Metz B

13 Ocak 2022 yılında RFC Seraing

30 Haziran 2022 yılında FC Metz B

1 Temmuz 2022 yılında FC Metz

Maidine Douane Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Maidine Douane şuan FC Metz takımında oynamakta ve 35 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

AS Konacker (2007), FC Florange (2008-2010), ES Fameck (2012), Thionville FC (2013-2016), FC Metz (2016-2021)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.