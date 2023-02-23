Maik Nawrocki kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Maik Nawrocki Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Maik Nawrocki adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Maik Nawrocki Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Maik Nawrocki 7 Şubat 2001 tarihinde Bremen şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Polonya,Almanya uyrukludur.Gerçek adı da Maik Nawrocki şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Maik Nawrocki Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini INGENIUM SPORTS GmbH yapmaktadır. Maik Nawrocki, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Legia Varşova futbol takımında oynamaktadır. Legia Varşova takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Maik Nawrocki'nin Legia Varşova ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Maik Nawrocki Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/maik4nawrocki

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Maik Nawrocki Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Maik Nawrocki isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.80 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.80 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Maik Nawrocki Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Maik Nawrocki futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında W. Bremen U17

1 Temmuz 2018 yılında W. Bremen U19

1 Temmuz 2020 yılında W. Bremen II

11 Şubat 2021 yılında W. Bremen

24 Şubat 2021 yılında Warta Poznań

30 Haziran 2021 yılında W. Bremen

1 Temmuz 2021 yılında Legia Varşova

30 Haziran 2022 yılında W. Bremen

1 Temmuz 2022 yılında Legia Varşova

Maik Nawrocki Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Maik Nawrocki şuan Legia Varşova takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Maik Nawrocki Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

SV Werder Bremen (2006-2020)

Polonya U21 takımında 15 numaralı formasıyla 26 Mart 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Polonya U19 takımında 5 numaralı formasıyla 11 Ekim 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 4 gol atmıştır.

Polonya U18 takımında 4 numaralı formasıyla 7 Eylül 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 1 gol atmıştır.

Polonya U17 takımında 4 numaralı formasıyla 29 Ağustos 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 3 gol atmıştır.

Polonya U16 takımında 4 numaralı formasıyla 18 Ekim 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Polonya U15 takımında 4 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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