Maik Nawrocki kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Maik Nawrocki Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Maik Nawrocki kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Maik Nawrocki ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Maik Nawrocki kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Maik Nawrocki Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Maik Nawrocki kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Maik Nawrocki Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Maik Nawrocki adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Maik Nawrocki Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Maik Nawrocki 7 Şubat 2001 tarihinde Bremen şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Polonya,Almanya uyrukludur.Gerçek adı da Maik Nawrocki şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Maik Nawrocki Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini INGENIUM SPORTS GmbH yapmaktadır. Maik Nawrocki, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Legia Varşova futbol takımında oynamaktadır. Legia Varşova takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Maik Nawrocki'nin Legia Varşova ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Maik Nawrocki Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/maik4nawrocki

Maik Nawrocki Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Maik Nawrocki isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.80 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.80 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Maik Nawrocki Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Maik Nawrocki futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında W. Bremen U17

1 Temmuz 2018 yılında W. Bremen U19

1 Temmuz 2020 yılında W. Bremen II

11 Şubat 2021 yılında W. Bremen

24 Şubat 2021 yılında Warta Poznań

30 Haziran 2021 yılında W. Bremen

1 Temmuz 2021 yılında Legia Varşova

30 Haziran 2022 yılında W. Bremen

1 Temmuz 2022 yılında Legia Varşova

Maik Nawrocki kimdir

Maik Nawrocki Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Maik Nawrocki şuan Legia Varşova takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

SV Werder Bremen (2006-2020)

Maik Nawrocki Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Polonya U21 takımında 15 numaralı formasıyla 26 Mart 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Polonya U19 takımında 5 numaralı formasıyla 11 Ekim 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 4 gol atmıştır.

Polonya U18 takımında 4 numaralı formasıyla 7 Eylül 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 1 gol atmıştır.

Polonya U17 takımında 4 numaralı formasıyla 29 Ağustos 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 3 gol atmıştır.

Polonya U16 takımında 4 numaralı formasıyla 18 Ekim 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Polonya U15 takımında 4 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Maik Nawrocki nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
Son Haberler
Robert İon kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Robert İon Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Robert İon kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Robert İon Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Michal Stachera kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Michal Stachera Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Michal Stachera kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Michal Stachera Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Alexandru Musi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alexandru Musi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Alexandru Musi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alexandru Musi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Cornel Rapa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cornel Rapa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Cornel Rapa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cornel Rapa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Çok Okunanlar
Başkut isminin anlamı nedir, Başkut ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Başkut isminin anlamı nedir, Başkut ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Güneri isminin anlamı nedir, Güneri ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Güneri isminin anlamı nedir, Güneri ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Lee Upton kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lee Upton Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Lee Upton kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lee Upton Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Gjoko Zajkov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gjoko Zajkov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Gjoko Zajkov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gjoko Zajkov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Yorumlananlar
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Selahattin Demirtaş siyaset derdine düştü! Kılıçdaroğlu ve muhalefete destek verdi: "Yürü Millet İttifakı! Yürü Bay Kemal!"
Selahattin Demirtaş siyaset derdine düştü! Kılıçdaroğlu ve muhalefete destek verdi: "Yürü Millet İttifakı! Yürü Bay Kemal!"
Prof. Dr. Anke Friedrich kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Anke Friedrich'in biyografisi
Prof. Dr. Anke Friedrich kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Anke Friedrich'in biyografisi
Prof. Dr. Naci Görür, Hatay depremi sonrası uyardı! İki yerde deprem olabilir
Prof. Dr. Naci Görür, Hatay depremi sonrası uyardı! İki yerde deprem olabilir