Maikel Mesa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Maikel Mesa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Maikel Mesa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Maikel Mesa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Maikel Mesa 3 Mayıs 1991 tarihinde Santa Cruz de Tenerife şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Maikel Mesa Piñero şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Maikel Mesa Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini YOU FIRST yapmaktadır. Maikel Mesa, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Albacete Balompié futbol takımında oynamaktadır. Albacete Balompié takımına 25 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Maikel Mesa'nin Albacete Balompié ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Maikel Mesa Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/maikelmesa91/

Maikel Mesa Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Maikel Mesa isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 900 Bin € kadar çıkmıştır.

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Maikel Mesa Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Maikel Mesa futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Laguna

1 Temmuz 2012 yılında CA Osasuna Prom

1 Temmuz 2014 yılında Osasuna

30 Ocak 2015 yılında Racing Ferrol

30 Haziran 2015 yılında Osasuna

13 Temmuz 2016 yılında CD Mirandés

1 Temmuz 2017 yılında Gimnàstic

17 Ağu 2018 yılında Las Palmas

12 Ocak 2020 yılında Albacete

21 Temmuz 2020 yılında Las Palmas

25 Temmuz 2022 yılında Albacete

Maikel Mesa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Maikel Mesa şuan Albacete Balompié takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

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