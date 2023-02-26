Maikel Reyes kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Maikel Reyes Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Maikel Reyes adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Maikel Reyes Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Maikel Reyes 13 Ocak 2003 tarihinde doğmuştur. Ekvador uyrukludur.Gerçek adı da Maikel Stalin Reyes Alcivar şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Maikel Reyes Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Delfín SC futbol takımında oynamaktadır. Delfín SC takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Maikel Reyes'nin Delfín SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Maikel Reyes Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Maikel Reyes isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Maikel Reyes Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Maikel Reyes futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2020 yılında Club La Paz

31 Aralık 2020 yılında Delfín SC U20

1 Ocak 2021 yılında Delfín SC

4 Temmuz 2022 yılında LDU Portoviejo

31 Aralık 2022 yılında Delfín SC

Maikel Reyes Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Maikel Reyes şuan Delfín SC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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