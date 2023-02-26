Maikel Valencia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Maikel Valencia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Maikel Valencia adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Maikel Valencia Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Maikel Valencia 19 Temmuz 2000 tarihinde doğmuştur. 1,69 m boyundadır. Ekvador uyrukludur.Gerçek adı da Maikel Antonio Valencia Escobar şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Maikel Valencia Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Cumbayá FC futbol takımında oynamaktadır. Cumbayá FC takımına 6 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Maikel Valencia'nin Cumbayá FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Maikel Valencia Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Maikel Valencia isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Maikel Valencia Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Maikel Valencia futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mart 2017 yılında Ramos y Ramos

1 Mart 2019 yılında CS 3 de Julio

1 Ocak 2020 yılında Kulüpsüz

1 Ağustos 2020 yılında La Concordia SC

1 Ekim 2020 yılında Club Águilas

1 Mart 2021 yılında Santo Domingo

8 Şubat 2022 yılında Santo Domingo

6 Temmuz 2022 yılında Cumbayá FC

Maikel Valencia Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Maikel Valencia şuan Cumbayá FC takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

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