Mail hosting hizmeti alacaklara altın ipuçları

Şirketlerin kurumsal e-postalarını güvenli ve hızlı bir şekilde kullanması için en uygun yol olan mail hosting hizmeti alacaklara uzmanlardan öneriler geldi.

Özellikle şirketlerin elektronik ortamlarda yapacağı yazışmaların güvenli bir şekilde saklı tutulması için kullanıcıların hosting hizmeti ihtiyacı ortaya çıkıyor. Bunun içinde kullanıcılar bir hosting firması ile anlaşarak, bu hizmetlerden yararlanması gerekiyor. Firmalar kendi web siteleri üzerinden kurumsal e-posta kullanmakta ve hosting firmaları web siteler için sağladıkları barındırma hizmeti yanı sıra bu web sitelerine bağlı olarak kullanılacak mail hosting hizmeti de veriyor.

hizhosting.com sitesi Genel Müdürü Caner Çakı, mail hosting hizmeti alacaklara önemli bilgiler verdi. Çakı, mail hosting hizmeti alacakların internet üzerinden sıkı bir araştırma yaparak kendileri için en uygun ve en iyi hizmet alabileceği firmaları seçmeleri gerektiğini belirterek "Yüksek performanlı ve uyumlu çalışan güvenilir şirketlerle çalışılmalı" dedi.

"7 gün 24 saat güvenli bir şekilde hizmet sağlanıyor"

Mail hosting kullanımı hakkında bilgiler veren Caner Çakı, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Mail hosting şirket içi ve dışı yazışmaların saklandığı bir sunucu olması sebebi ile kullanımı oldukça kolay ve avantajlıdır. Özellikle 7 gün 24 saat güvenli bir şekilde hizmet alarak dünyanın her yerinden mailinize ulaşmanızı sağlar. Mail hosting paketlerinin güvenlik seviyeleri oldukça yüksektir. Mail hosting hizmeti sayesinde maillerinizi güvenle saklayabilirsiniz. Bununla birlikte, gelen ve giden maillerde sorun yaşama ihtimaliniz çok daha azalacaktır. mail hosting hizmetinde sunucular özellikle mail için optimize edilmiştir."

"Yüzde 100 mobil uyumluluk imkanı"

Esnek kota özelliği ile de ihtiyaç kadar da e-posta hesabı oluşturulabileceğine de değinen Çakı, "Her e-posta hesabı için mail kotası tanımlayabilirsiniz. Hosting hizmeti ile kişiye özel mail adresi açabilir ve kapatabilirsiniz. Örneğin 100 GB e-mail posta kotası ile 10 adet e-mail posta adresi hizmetini satın aldınız. Bu aldığınız pakette ücretsiz kurulum desteği, ücretsiz kurumsal antispam, takvim adres defteri paylaşımı, yüzde 100 mobil uyumluluk, groupware, takvim, adres defteri, POP/İMAP gibi hizmetleri de alabilirsiniz" dedi.

"1 GB'dan 50 GB'a kadar olan paket seçeneklerinden faydalanabilirsiniz"

Çakı, e-postalarınıza her yerden kesintisiz ulaşabileceğinizi de belirterek, "İster outlook, ister webmail, isterseniz cep telefonu, tablet üzerinden kesintisiz olarak e-postalarınıza ulaşabilirsiniz. Bunun yanında Geriye dönük e-postalarınıza ulaşmanın sizin için ne kadar önemli olduğunun farkındayız. Zaman içerisinde kolaylıkla arttırabileceğiniz kota seçenekleri ile ihtiyacınız olan paketi tercih edip istediğiniz zaman depolama alanınızı yükseltebilirsiniz. 1 GB'dan 50 GB'a kadar olan paket seçeneklerinden faydalanabilirsiniz" diye konuştu.

Son olarak kolay yönetim ara yüzü hakkında bilgiler veren Çakı, açıklamalarını şöyle tamamladı:

"Kolay yönetim ara yüzü ile e-posta hesaplarınızı kolay bir şekilde oluşturabilir, yönlendirme, grup oluşturma gibi işlemleri birkaç tıklamayla halledebilirsiniz. Son kullanıcı taleplerine göre hazırlanan ara yüz ile çok kolay bir kurumsal e-posta hizmeti yönetimi yapabilirsiniz."

Kaynak: İHA