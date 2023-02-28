Mailson Lima kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mailson Lima Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mailson Lima adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mailson Lima Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mailson Lima 29 Mayıs 1994 tarihinde Den Haag şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Yeşil Burun Adaları,Hollanda uyrukludur.Gerçek adı da Mailson Lima Duarte Lopes şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mailson Lima Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Fortitude Player Management yapmaktadır. Mailson Lima, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Ararat-Armenia futbol takımında oynamaktadır. FC Ararat-Armenia takımına 6 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Mailson Lima'nin FC Ararat-Armenia ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mailson Lima Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mailson Lima isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mailson Lima Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mailson Lima futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında ADO U19

1 Temmuz 2013 yılında Dordrecht U21

1 Temmuz 2015 yılında Kulüpsüz

1 Temmuz 2016 yılında Fortuna Sittard

17 Ağustos 2017 yılında FC Dordrecht

15 Ocak 2018 yılında FC Viitorul

26 Şubat 2019 yılında Ararat-Armenia

15 Ocak 2021 yılında Dibba Al-Hisn

6 Temmuz 2021 yılında Ararat-Armenia

Mailson Lima Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mailson Lima şuan FC Ararat-Armenia takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Mailson Lima Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Haaglandia (-2011), ADO Den Haag (2011-2013)

Yeşil Burun Adaları takımında 17 numaralı formasıyla 1 Haziran 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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