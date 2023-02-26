Mairo Miil kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mairo Miil Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mairo Miil adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mairo Miil Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mairo Miil 15 Şubat 2000 tarihinde Tallinn şehrinde doğmuştur. Estonya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mairo Miil Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mairo Miil, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Kuressaare futbol takımında oynamaktadır. FC Kuressaare takımına 1 Ocak 2019 tarihinde katılmıştır. Mairo Miil'nin FC Kuressaare ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Mairo Miil Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mairo Miil isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mairo Miil Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mairo Miil futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında FC Kuressaare II

1 Ocak 2016 yılında Kuressaare

1 Temmuz 2016 yılında FC Flora U21

1 Ocak 2017 yılında FC Flora

6 Ocak 2018 yılında Kuressaare

31 Aralık 2018 yılında FC Flora

1 Ocak 2019 yılında Kuressaare

Mairo Miil Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mairo Miil şuan FC Kuressaare takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Mairo Miil Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FC Kuressaare

Estonya U21 takımında 20 numaralı formasıyla 10 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 17 maçta 0 gol atmıştır.

Estonya U19 takımında 13 numaralı formasıyla 8 Haziran 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 0 gol atmıştır.

Estonya U17 takımında 23 numaralı formasıyla 18 Şubat 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 0 gol atmıştır.

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