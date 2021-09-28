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Maişet ne demek, TDK'ya göre Maişet kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Maişet kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Maişet ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Maişet nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Maişet kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Maişet ne demek, TDK'ya göre Maişet kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Maişet ne demek? Maişet TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi maişet kelimesi. Peki maişet ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre maişet nedir, maişet kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

Maişet kelimesini hayatımızın her alanında, sosyal medya da, televizyon da dergi veya gazete okurken karşılaşacağımız sık kullanılan kelimeler arasında. Maişet kelimesinin anlamı ile birlikte kökeni ve doğru yazılışı ile örnek cümlelere buradan ulaşabilirsiniz.

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MAİŞET NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Maişet kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Maişet kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre maişet kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Geçim, geçinme

MAİŞET CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Kimisi maişet derdine düşmüş / Rahattan bihaber

MAİŞET KELİMESİNİ İÇEREN BİRLEŞİK KELİMELER

- medarımaişet

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
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