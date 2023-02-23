Maissa Fall kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Maissa Fall Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Maissa Fall adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Maissa Fall Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Maissa Fall 6 Mart 1995 tarihinde Dakar şehrinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Senegal,İtalya uyrukludur.Gerçek adı da Maissa El Hadji Fall şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Maissa Fall Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini TF TRANSFER FOOTBALL yapmaktadır. Maissa Fall, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sandecja Nowy Sacz futbol takımında oynamaktadır. Sandecja Nowy Sacz takımına 22 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Maissa Fall'nin Sandecja Nowy Sacz ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Maissa Fall Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Maissa Fall isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Maissa Fall Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Maissa Fall futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında VF Colligiana

1 Temmuz 2016 yılında Ponsacco

21 Temmuz 2017 yılında Lavagnese

29 Aralık 2017 yılında Montecatini

21 Temmuz 2018 yılında Real Forte

1 Şubat 2019 yılında ASF Andrézieux-B

1 Eylül 2019 yılında CD Lealtad

22 Temmuz 2021 yılında Sandecja

Maissa Fall Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Maissa Fall şuan Sandecja Nowy Sacz takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

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