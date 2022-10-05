Maitri, Karuna, Mudita ve Upeksha... İşte Budizm'e göre gerçek bir aşkın olmaz olmaz 4 unsuru
Budizm'e göre gerçek ve sağlıklı bir aşkın olmazsa olmaz 4 unsurunu sizin için hazırladık...
YAYINLAMA
Son Haberler
Dünyanın en hızlı cerrahı olarak tanınan Dr. Robert Liston'ı ve 3 kişinin vefat etmesine neden olduğu talihsiz ameliyatını öğrenince şok olacaksınız!
Yaşlı bir kadına hakaret edip kayda alan sağlık çalışanları ile ilgili paylaşım yapan Fahrettin Koca: "Suçlular müstahak oldukları cezayı alacak"
Çok Okunanlar
Bugün kimin maçı var 5 Ekim 2022 Çarşamba ? Süper Lig'de hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün maç programı
Yorumlananlar
Kur’an-ı Kerim'i yırtıp yakmışlardı! Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan sert tepki: İki sapkının yaptığı saldırıyı kınıyorum
Son dakika! HDP Milletvekili Semra Güzel'in 15 yıla kadar hapsi isteniyor!