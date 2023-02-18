Maj Pavli kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Maj Pavli Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Maj Pavli adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Maj Pavli Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Maj Pavli 6 Mayıs 2002 tarihinde Ljubljana şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Slovenya uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Maj Pavli Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Maj Pavli, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Aluminij Kidricevo futbol takımında oynamaktadır. NK Aluminij Kidricevo takımına 12 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Maj Pavli'nin NK Aluminij Kidricevo ile sözleşmesi 31 Mayıs 2024 tarihinde bitmektedir.

Maj Pavli Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Maj Pavli isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Maj Pavli Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Maj Pavli futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

18 Ocak 2022 yılında NK Fuzinar

12 Temmuz 2022 yılında NK Aluminij

Maj Pavli Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Maj Pavli şuan NK Aluminij Kidricevo takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.