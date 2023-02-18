Maj Roric kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Maj Roric Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Maj Roric kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Maj Roric ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Maj Roric kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Maj Roric Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Maj Roric adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Maj Roric Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Maj Roric 7 Şubat 2000 tarihinde Kranj şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Slovenya uyrukludur.Gerçek adı da Maj Rorič şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Maj Roric Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Marcel Kacinari yapmaktadır. Maj Roric, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

ND Ilirija 1911 futbol takımında oynamaktadır. ND Ilirija 1911 takımına 1 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Maj Roric'nin ND Ilirija 1911 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Maj Roricboyu ve yaşı kaç

Maj Roric Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Maj Roric isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

Maj Roric Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Maj Roric futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Inter U19

27 Ağu 2019 yılında SKF Sered

30 Temmuz 2020 yılında Inter U19

30 Eylül 2020 yılında NK Celje

1 Eylül 2022 yılında ND Ilirija

Maj Roric kimdir

Maj Roric Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Maj Roric şuan ND Ilirija 1911 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

NK Domzale (-2016)

Maj Roric Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Slovenya U19 takımında 8 numaralı formasıyla 7 Ekim 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Slovenya U17 takımında 8 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

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Maj Roric nereli

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