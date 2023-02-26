Majid Aliyari kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Majid Aliyari Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Majid Aliyari kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Majid Aliyari ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Majid Aliyari kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Majid Aliyari Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Majid Aliyari kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Majid Aliyari Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Majid Aliyari adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Majid Aliyari Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Majid Aliyari 2 Mart 1996 tarihinde Tehran şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. İran uyrukludur.Gerçek adı da مجيد علیاری şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Majid Aliyari Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PIFA yapmaktadır. Majid Aliyari, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Foolad FC futbol takımında oynamaktadır. Foolad FC takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Majid Aliyari'nin Foolad FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Majid Aliyari Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Majid Aliyari isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 550 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 550 Bin € kadar çıkmıştır.

Majid Aliyari Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Majid Aliyari futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Moghavemat U21

1 Ağustos 2016 yılında Saba Battery

1 Temmuz 2017 yılında Pars Jam

1 Temmuz 2019 yılında Saipa FC

22 Ağustos 2021 yılında Mes Rafsanjan

1 Temmuz 2022 yılında Foolad

Majid Aliyari kimdir

Majid Aliyari Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Majid Aliyari şuan Foolad FC takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

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Majid Aliyari nereli

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