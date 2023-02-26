Majid Eydi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Majid Eydi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Majid Eydi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Majid Eydi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Majid Eydi 19 Eylül 1996 tarihinde Arak, Markazi şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. İran uyrukludur.Gerçek adı da مجید عیدی şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Majid Eydi Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Majid Eydi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Malavan of Bandar Anzali futbol takımında oynamaktadır. Malavan of Bandar Anzali takımına 18 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Majid Eydi'nin Malavan of Bandar Anzali ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Majid Eydi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Majid Eydi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 275 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 275 Bin € kadar çıkmıştır.

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Majid Eydi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Majid Eydi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Alu. Novin Arak

1 Temmuz 2016 yılında Aluminium Arak

3 Temmuz 2019 yılında Naft M.I.S F.C.

11 Kasım 2020 yılında Paykan FC

26 Eylül 2021 yılında Naft M.I.S F.C.

18 Temmuz 2022 yılında Malavan

Majid Eydi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Majid Eydi şuan Malavan of Bandar Anzali takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

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