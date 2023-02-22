Majk Bregna kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Majk Bregna Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Majk Bregna adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Majk Bregna Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Majk Bregna 25 Mart 2000 tarihinde Samos şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Yunanistan,Arnavutluk uyrukludur.Gerçek adı da Μάικ Μπρέγκα şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Majk Bregna Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ELITE SPORTS DEVELOPMENT yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Almopos Arideas futbol takımında oynamaktadır. Almopos Arideas takımına 15 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Majk Bregna'nin Almopos Arideas ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Majk Bregna Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Majk Bregna futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2018 yılında Pythagoras
1 Temmuz 2021 yılında Almyros Gaziou
15 Eylül 2022 yılında Almopos
Majk Bregna Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Majk Bregna şuan Almopos Arideas takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.
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