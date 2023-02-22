Majk Bregna kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Majk Bregna Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Majk Bregna kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Majk Bregna ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.