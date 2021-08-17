Be Their Voice ne demek, ne anlama geliyor? #TurkishWomenforAfghanWomen etiketi nedir?Son dakika | Transfer bombası patladı! Beşiktaş, Michy Batshuayi'yi KAP'a bildirdiEmekli ve memura müjde! 3600 ek gösterge zammı yolda!MAK Danışmanlık'ın seçim anketinde çarpıcı sonuçlar! İşte partilerin aldığı oy oranıAşkın Tarifi 10. bölüm full, tek parça izle | Aşkın Tarifi son bölüm izleKalp Yarası 7. bölüm full, tek parça izle | Kalp Yarası son bölüm izleAylin Livaneli'nin eşi kim? Kaan Ünver kimdir, nereli, kaç yaşında?Zülfü Livaneli'nin kızı Aylin Livaneli kimdir, nereli, kaç yaşında? Kiminle evli?Yalancı ne zaman başlıyor? Yalancı dizisi hangi gün, hangi kanalda, saat kaçta?Yalancı dizisi konusu ne? Yalancı oyuncu kadrosunda kimler var?
İstanbul29 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. MAK Danışmanlık'ın seçim anketinde çarpıcı sonuçlar! İşte partilerin aldığı oy oranı

MAK Danışmanlık'ın seçim anketinde çarpıcı sonuçlar! İşte partilerin aldığı oy oranı

MAK Danışmanlık'ın gerçekleştirdiği "Yarın seçim olsa oyunuzu hangi siyasi partiye vereceksiniz?" anketine katılan vatandaşların yüzde 33,9'u AK Parti'ye oy vereceklerini söyledi.

MAK Danışmanlık'ın seçim anketinde çarpıcı sonuçlar! İşte partilerin aldığı oy oranı

Türkiye'de 2023 yılında yapılacak olan seçimlere uzun bir süre olmasına karşın yapılan seçim anketleriyle seçmenlerin nabzı tutulmaya devam ediyor. Bu kapsamda MAK Danışmanlık'ın gerçekleştirdiği ankette vatandaşlara "Yarın seçim olsa oyunuzu hangi siyasi partiye vereceksiniz? sorusu yöneltildi. Kararsız oylar dağıtıldıktan sonra partilerin oy oranları belli oldu.

MAK Danışmanlık'ın seçim anketinde çarpıcı sonuçlar! İşte partilerin aldığı oy oranı

İŞTE PARTİLERİN OY ORANLARI

Buna göre partilerin aldığı oy oranları şu şekilde:

AK Parti: Yüzde 33.9

CHP: Yüzde 22. 72

HDP: Yüzde 8.4

MHP: Yüzde 7.71

İYİ Parti: Yüzde 14.7

DEVA Partisi: Yüzde 2.72

Gelecek Partisi: Yüzde 2.9

Saadet Partisi: Yüzde 1.55

Büyük Birlik Partisi: Yüzde 0.9

HÜDAPAR: Yüzde 0.8

Yeniden Refah Partisi: Yüzde 0.2

Diğer: Yüzde 2.9

MAK Danışmanlık'ın seçim anketinde çarpıcı sonuçlar! İşte partilerin aldığı oy oranı

MAK Danışmanlık'ın seçim anketinde çarpıcı sonuçlar! İşte partilerin aldığı oy oranı

Tayfun Altuntaş
Editör
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT