MAK Danışmanlık'ın seçim anketinde çarpıcı sonuçlar! İşte partilerin aldığı oy oranı

Türkiye'de 2023 yılında yapılacak olan seçimlere uzun bir süre olmasına karşın yapılan seçim anketleriyle seçmenlerin nabzı tutulmaya devam ediyor. Bu kapsamda MAK Danışmanlık'ın gerçekleştirdiği ankette vatandaşlara "Yarın seçim olsa oyunuzu hangi siyasi partiye vereceksiniz? sorusu yöneltildi. Kararsız oylar dağıtıldıktan sonra partilerin oy oranları belli oldu.

İŞTE PARTİLERİN OY ORANLARI

Buna göre partilerin aldığı oy oranları şu şekilde:

AK Parti: Yüzde 33.9

CHP: Yüzde 22. 72

HDP: Yüzde 8.4

MHP: Yüzde 7.71

İYİ Parti: Yüzde 14.7

DEVA Partisi: Yüzde 2.72

Gelecek Partisi: Yüzde 2.9

Saadet Partisi: Yüzde 1.55

Büyük Birlik Partisi: Yüzde 0.9

HÜDAPAR: Yüzde 0.8

Yeniden Refah Partisi: Yüzde 0.2

Diğer: Yüzde 2.9