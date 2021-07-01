MAK Danışmanlık'ın seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar! Sadece üç parti barajı geçebiliyor

Ünlü kamuoyu araştırma şirketi MAK Danışmanlık'ın Haziran ayında yapılan anketinde vatandaşlara " Yarın seçim olsa oyunuzu hangi siyasi partiye vereceksiniz" sorusu soruldu. Dikkat çeken sonuçların ortaya çıktığı ankette partilerin oy oranlarında değişimler görüldü.

YÜZDE 10 SEÇİM BARAJINI ÜÇ PARTİ AŞIYOR

Haziran 2021 Gündem Araştırması'nın sonuçları yayınlandı. Araştırma, 30'u büyükşehir 51 il ve bu illerin ilçelerinde bulunan 2 bin 850 kişi arasında yapıldı. Ankete göre yüzde 10 seçim barajını üç parti aşabiliyor.

Ankete göre bugün seçim olsa, kararsızlar dağıtılmadan AK Parti yüzde 31,4, CHP ise yüzde 20,95 oy alıyor.

MHP'nin oy oranı yüzde 7,5 olarak ölçülürken, İYİ Parti'nin oy oranı yüzde 12,45, HDP yüzde 8,45 , olarak görülüyor.

PARTİLERİN OY ORANI

Kararsızlar dağıtıldıktan sonra ise ilk 5 partinin oy oranları (yüzde) şu şekilde:

AK Parti: 34,3

CHP: 23

İYİ PARTİ 13,6

HDP 9,2

MHP 8,4

MAK anketinin verdiği sonuçlara göre Gelecek Partisi'nin oy oranında geçmiş aylara göre yükseliş gözlemlendi. Ankette Gelecek Partisi'nin oy oranı kararsızlar dağıtıldıktan sonra yüzde 2,8, DEVA Partisi ise yüzde 2,2 olarak ölçüldü.