Mak Varesanovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mak Varesanovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mak Varesanovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mak Varesanovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mak Varesanovic 28 Ağustos 1998 tarihinde Bursa şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Bosna-Hersek,Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Mak Varešanović şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mak Varesanovic Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Mak Varesanovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Sloboda Tuzla futbol takımında oynamaktadır. FK Sloboda Tuzla takımına 23 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Mak Varesanovic'nin FK Sloboda Tuzla ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Mak Varesanovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mak Varesanovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mak Varesanovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mak Varesanovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Sarajevo U17

11 Şubat 2015 yılında FK Olimpik

26 Temmuz 2016 yılında Udinese U19

27 Temmuz 2019 yılında Casertana

2 Temmuz 2021 yılında FC Koper

27 Ocak 2022 yılında Kulüpsüz

23 Ocak 2023 yılında Sloboda Tuzla

Mak Varesanovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mak Varesanovic şuan FK Sloboda Tuzla takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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