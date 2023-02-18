Maka Gakou kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Maka Gakou Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Maka Gakou adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Maka Gakou Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Maka Gakou 17 Mart 2000 tarihinde Montivilliers şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Fransa,Mali uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Maka Gakou Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Maka Gakou, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Radnicki Nis futbol takımında oynamaktadır. FK Radnicki Nis takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Maka Gakou'nin FK Radnicki Nis ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Maka Gakou Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Maka Gakou isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Maka Gakou Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Maka Gakou futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Le Havre B

13 Ağu 2020 yılında CMS Oissel

1 Temmuz 2021 yılında Jura Dolois

1 Temmuz 2022 yılında Radnicki Nis

Maka Gakou Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Maka Gakou şuan FK Radnicki Nis takımında oynamakta ve 76 numaralı formayı giymektedir.

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